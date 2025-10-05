Scontro sulla provinciale tra Porto Torres e Alghero: tre feritiSul posto 118, vigili del fuoco e polizia locale
La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Porto Torres, è intervenuta domenica sera sulla provinciale 42 "Strada dei due Mari" per un incidente stradale.
Due vetture, in prossimità dell’incrocio con la provinciale 18, si sono scontrate frontalmente. Tre i feriti, che sono stati trasportati all'ospedale dal personale del 118.
Il conducente di una delle due macchine è stato trasferito al pronto soccorso di Alghero, mentre i due occupanti dell’altra auto, una coppia di scozzesi, sono stati trasferiti al Santissima Annunziata di Sassari.
I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza le vetture e l’area circostante. Sul posto anche la Polizia Locale di Sassari, il personale del 118 di Porto Torres e Alghero.