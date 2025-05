Scontro frontale sulla strada statale 128 bis in direzione Ozieri, con un'auto che dopo l'impatto ha preso fuoco.

Sul posto – sulla strada che collega Ozieri con Mores - è intervenuta una squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Ozieri, che hanno provveduto immediatamente a estinguere le fiamme con la schiuma in dotazione, per evitare che il fuoco si estendesse, per poi mettere in sicurezza l’altra vettura.

Uno dei passeggeri coinvolti è stato trasportato dal personale del 118 al pronto soccorso di Ozieri per accertamenti.

Sul posto anche Polizia di Stato e carabinieri per i rilievi del caso.

