Scalo Tarantiello, rivoluzione della viabilità e divieto di parcheggio selvaggio nell'ex distributore EssoInterventi di razionalizzazione della viabilità nell’area perimetrale del vecchio rifornitore
Interventi di razionalizzazione della viabilità nell’area perimetrale dell’ex distributore Esso, nello Scalo Tarantiello, tra via Cagliari, il prolungamento di via Catalogna e via Garibaldi, dove l’attuale assetto del traffico sta generando diverse criticità. L’amministrazione comunale ha deciso di intervenire con una serie di modifiche alla circolazione e alla sosta per migliorare sicurezza e ordine nell’area. Da oggi sono in corso le operazioni previste dall’ordinanza dirigenziale n. 126, disposta dal comando della polizia locale e dal dirigente del servizio Sicurezza e Vigilanza.
Gli interventi, realizzati in collaborazione con la Società In House, prevedono una riorganizzazione complessiva della circolazione e degli spazi di sosta. Tra le principali novità è prevista l’istituzione del senso unico di marcia nel prolungamento di via Catalogna in direzione via Sassari, con obbligo di svolta a sinistra e l’apposizione del segnale di “dare precedenza”. Contestualmente verranno realizzati due nuovi stalli di sosta riservati alle persone con disabilità, che sostituiranno quelli attualmente presenti e non compatibili con la nuova configurazione della viabilità.
Lungo il perimetro dell’ex distributore saranno inoltre istituiti stalli di sosta dedicati a ciclomotori e motocicli, disposti con inclinazione di 30 gradi rispetto all’asse stradale e orientati secondo il senso di marcia della carreggiata. Prevista infine l’installazione di dissuasori di sosta e nuova segnaletica con divieto di sosta, con l’obiettivo di evitare parcheggi irregolari e rendere più ordinato e sicuro il traffico in uno snodo particolarmente frequentato della città.