Interventi di razionalizzazione della viabilità nell’area perimetrale dell’ex distributore Esso, nello Scalo Tarantiello, tra via Cagliari, il prolungamento di via Catalogna e via Garibaldi, dove l’attuale assetto del traffico sta generando diverse criticità. L’amministrazione comunale ha deciso di intervenire con una serie di modifiche alla circolazione e alla sosta per migliorare sicurezza e ordine nell’area. Da oggi sono in corso le operazioni previste dall’ordinanza dirigenziale n. 126, disposta dal comando della polizia locale e dal dirigente del servizio Sicurezza e Vigilanza.

Gli interventi, realizzati in collaborazione con la Società In House, prevedono una riorganizzazione complessiva della circolazione e degli spazi di sosta. Tra le principali novità è prevista l’istituzione del senso unico di marcia nel prolungamento di via Catalogna in direzione via Sassari, con obbligo di svolta a sinistra e l’apposizione del segnale di “dare precedenza”. Contestualmente verranno realizzati due nuovi stalli di sosta riservati alle persone con disabilità, che sostituiranno quelli attualmente presenti e non compatibili con la nuova configurazione della viabilità.

Lungo il perimetro dell’ex distributore saranno inoltre istituiti stalli di sosta dedicati a ciclomotori e motocicli, disposti con inclinazione di 30 gradi rispetto all’asse stradale e orientati secondo il senso di marcia della carreggiata. Prevista infine l’installazione di dissuasori di sosta e nuova segnaletica con divieto di sosta, con l’obiettivo di evitare parcheggi irregolari e rendere più ordinato e sicuro il traffico in uno snodo particolarmente frequentato della città.

