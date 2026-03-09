Intervento urgente di riparazione sull’acquedotto Coghinas 2, in territorio di Santa Maria Coghinas, che rifornisce di acqua grezza i potabilizzatori Abbanoa di Truncu Reale (al servizio di Sassari, Porto Torres e Stintino) e di Castelsardo al servizio anche di Tergu. A subire i maggiori disagi sarà il Comune di Castelsardo, mentre sono previste chiusure notturne in alcune zone di Sassari.

I lavori di Enas, che avranno una durata di 36 ore (dalle dalle 9 di oggi alle 21 di domani) comporteranno la sospensione della fornitura dal Coghinas che, per quanto riguarda l’impianto di Sassari sarà in parte compensata dall’attivazione di linee di approvvigionamento alternative dall’invaso del Cuga e della traversa Crucca come previsto nel protocollo d’intesa tra Enas, Abbanoa e Consorzio di Bonifica. Abbanoa ha predisposto un piano di distribuzione che tiene conto delle scorte nei serbatoi, dell’approvvigionamento da fonti alternative e dei tempi di recupero necessari a ripristinare i livelli quando sarà riavviata la distribuzione di acqua potabile negli impianti interessati.

© Riproduzione riservata