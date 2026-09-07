In memoria di William Manca, trovato senza vita il 10 settembre 2025 nell’agro di Bancali a Sassari. Stasera nella chiesa di Sant’Apollinare, don Eugenio Cavallo ha ricordato il 45enne sassarese, durante la funzione religiosa, davanti ai familiari e alle tante persone presenti. Sottolineando il destino di solitudine che ha accompagnato gli ultimi momenti di William su questa terra e ricordando l’importanza di non abbandonare mai da sole le persone.

L’anniversario della scomparsa di Manca si è tenuto nel suo quartiere e nella via dove ha abitato tutta l’esistenza fino alla sua tragica fine. Su cui la procura della Repubblica ha aperto un’inchiesta, il titolare è il pm Angelo Beccu, che, nei mesi scorsi, ha portato all’avviso di conclusione indagini per due persone, una accusata di traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, l’altra di omicidio colposo e occultamento di cadavere.

Il 45enne era stato visto vivo per l’ultima volta il 6 settembre mentre si spostava con altri uomini tra il centro storico, la periferia di Li Punti e la borgata di Bancali. In quella notte accusa un malore perdendo i sensi ma nessuno lo avrebbe soccorso e, dopo alcune ore, muore.

Secondo le risultanze investigative dei carabinieri, uno dei conoscenti che si trovava con lui avrebbe abbandonato il cadavere in un terreno dove verrà trovato il 10 da alcuni cercatori di lumache.

In quest'anno di grande dolore per i familiari di William, in particolare i fratelli hanno chiesto giustizia per il loro parente. E, come ha affermato uno di loro, Fabio, ricordandolo in un'intervista: «Era un ragazzo di buon cuore. E lo hanno usato e raggirato».

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