Gli ambulatori di tre medici di Medicina generale, con contratto a tempo determinato, troveranno spazio nei locali di piazza Garibaldi, concessi in comodato d’uso gratuito dal Comune di Porto Torres alla Asl di Sassari. Una riorganizzazione dei servizi sanitari dell’Azienda sanitaria locale frutto dell’accordo iniziale con l’amministrazione Mulas, per avvicinare la medicina di base ai cittadini e liberare spazi nel poliambulatorio Asl di Andriolu. Il trasferimento da questa struttura al centro cittadino, programmato entro il mese di settembre, ha subito rallentamenti legati al completamento degli interventi di adeguamento e arredo degli ambienti che ospiteranno tre ambulatori, uno per ciascun medico, locali all’interno di un appartamento di 165 metri quadri, nella palazzina che si affaccia sulla piazza Garibaldi, tutti dotati di comfort per garantire il servizio medico di famiglia agli assistiti.

Nella centrale viale delle Vigne, 41, lo stabile ristrutturato e arredato, attualmente è occupato da medici di medicina generale provvisori, una dislocazione che alleggerisce il flusso di utenza nel poliambulatorio di Andriolu. Inoltre in data odierna, scade il termine dell’avviso per l’assegnazione di due incarichi provvisori di Assistenza primaria per l’ambito territoriale 1.2 Distretto di Sassari, per il Comune di Porto Torres. In caso di riscontro positivo, ulteriori due medici di Medicina generale potranno assumere l’incarico a termine, così estendendo il servizio di base e diminuendo quello relativo agli Ascot. Il piano di riorganizzazione persegue l’obiettivo di decongestionare il poliambulatorio di Andriolu e di favorire il servizio medico di prossimità, in una posizione centrale della città per garantire le prestazioni mediche in un luogo facilmente accessibile.

L’obiettivo dell’amministrazione è spostare i servizi sanitari sempre più al centro della città per un modello di medicina più vicina agli utenti. Nel frattempo sono in fase di completamento i lavori di ristrutturazione dei locali del poliambulatorio inseriti all’interno del Pnrr e volti a migliorare la sicurezza, l’efficienza e l’umanizzazione della struttura. Nell’ala est è stata effettuata una ristrutturazione completa degli spazi, con sostituzione degli impianti idrico, elettrico e di climatizzazione, la sostituzione degli infissi e della pavimentazione. In fase di conclusione i lavori di umanizzazione dei percorsi e il cantiere dovrebbe esser consegnati a breve. Al termine delle opere nella Casa di Comunità di Andriolu verranno trasferiti la Guardia Medica, gli ambulatori Ascot e gli uffici amministrativi Sau, cassa ticket e cup del poliambulatorio, con annessa sala d’attesa.

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