Riceviamo e pubblichiamo da una madre. Per segnalazioni, commenti e denunce scrivete a redazione@unionesarda.it oppure via whatsapp al 335/1546482.

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Vi scriviamo in qualità di genitori e cittadini residenti a Cagliari per sottoporre alla vostra attenzione un problema urgente che sta destando forte preoccupazione tra le famiglie. Con l'inizio dell'anno scolastico ormai alle porte, le temperature in città continuano a essere eccezionalmente elevate. La maggior parte degli istituti scolastici non dispone di impianti di condizionamento, rendendo le aule invivibili e pericolose per la salute dei bambini e del personale. Per questo motivo, abbiamo inviato una richiesta formale al Sindaco di Cagliari affinché valuti un rinvio della data di inizio delle lezioni.Vi alleghiamo di seguito il testo della lettera inviata al Comune, confidando nel vostro aiuto per dare la massima visibilità a questa iniziativa, che riteniamo fondamentale per la tutela della salute pubblica. Cordiali saluti.

La mail al sindaco di Cagliari

Gentilissimo Sindaco,

Le scrivo in qualità di Genitore residente nel Comune di Cagliari per sottoporre alla sua attenzione una questione di fondamentale importanza riguardante la salute, il benessere e la sicurezza dei nostri figli e di tutto il personale scolastico.

Come è tristemente evidente, la nostra Città sta affrontando un’ondata di caldo eccezionale, con temperature ben al di sopra della media stagionale, all'interno di gran parte degli istituti scolastici del territorio comunale, specialmente nelle scuole dell'infanzia, primarie , e secondarie di primo grado , le aule risultano prive di adeguati impianti di climatizzazione o di sistemi di aerazione idonei a mitigare temperature così elevate.

Svolgere le normali attività didattiche in queste condizioni non solo compromette seriamente la capacità di concentrazione e l 'apprendimento degli studenti, ma espone i bambini più piccoli e i soggetti fragili a concreti rischi per la salute (nel caso di mia figlia che è diabetica ), come colpi di calore e disidratazione .

Molto comuni in Italia e nella nostra stessa regione hanno già adottato ordinanze sindacali contingibili e urgenti per fare fronte a simili emergenze climatiche.

Per queste ragioni, le chiedo formalmente di valutare l'emissione di un ordinanza per posticipare l'apertura delle scuole di ogni ordine e grado nel territorio di Cagliari di alcuni giorni, o comunque fino a quando le previsioni meteo non indicheranno un calo termico accettabile , garantendo così un rientro in aula in condizioni dignitose e sicure .

Certa della sua sensibilità e del suo costante impegno per la tutela della nostra Comunità, la ringrazio per l' attenzione che vorrà dedicare a questa richiesta e resto in attesa di un suo cortese riscontro.

Lettera firmata

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