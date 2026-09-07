Il Comune di Tergu si prepara a intervenire su alcuni tratti del Rio Tergu che presentano maggiori necessità di manutenzione. La giunta comunale ha approvato il documento di indirizzo alla progettazione per un intervento di manutenzione ordinaria e pulizia dei corsi d’acqua presenti nel territorio comunale (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it). L’operazione prevede in particolare la pulizia selettiva della vegetazione e la rimozione dei detriti in eccesso, con la possibilità di riutilizzare il materiale, laddove possibile, nelle zone interessate da fenomeni di erosione.

La giunta, presieduta dal sindaco Luca Ruzzu, ha approvato il documento all’unanimità e dato mandato agli uffici comunali di procedere con gli adempimenti necessari alla redazione del progetto esecutivo. L’intervento, finanziato con risorse regionali relative alle annualità 2025 e 2026 e con economie pregresse, rappresenta un’azione di prevenzione e cura del territorio, con particolare attenzione alle aree maggiormente soggette all’accumulo di vegetazione e detriti.

L’intervento sarà realizzato grazie a un finanziamento della Regione, per un importo complessivo di 54 mila 767,70 euro. L’obiettivo è migliorare le condizioni dei corsi d’acqua e garantire una corretta manutenzione degli alvei, nel rispetto delle disposizioni regionali in materia di gestione dei sedimenti e manutenzione dei corsi d’acqua.

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