Spesso sono luoghi nascosti, lontani dalla vista delle persone che li frequentano, ma proprio per questo scelti dagli incivili come posti ideali per abbandonarvi i rifiuti.

Una piccola squadra operativa, Plasticfree onlus Sennori, armata di tanta determinazione ha deciso di riportare il decoro nella zona di San Giovanni Battista per una raccolta ambientale svolta sui pendii dell’area, in condizioni non semplici a causa del terreno di difficile accesso e del caldo intenso.

La raccolta ha confermato quanto anche le aree meno agevoli e meno visibili abbiano bisogno di attenzione. Pendii, zone verdi e spazi periferici rischiano spesso di diventare luoghi dove i rifiuti restano nascosti più a lungo, con conseguenze sul decoro, sull’ambiente e sulla qualità dei luoghi vissuti dalla comunità.

Plastic Free è così tornata in azione a Sennori, per tutelare i paesaggi e i luoghi di pregio. Ora l’appuntamento è per il 27 settembre, quando Sennori sarà protagonista di una nuova raccolta per la giornata nazionale dell’associazione. Un’occasione per coinvolgere ancora più cittadini e rafforzare il messaggio alla base di ogni iniziativa: prendersi cura dell’ambiente significa esserci, anche quando il caldo e le difficoltà rendono il lavoro più faticoso.

© Riproduzione riservata