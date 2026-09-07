Non si è limitato a rubare ma ha pure consumato bevande alcoliche al banco. Il furto nel bar da Marco, intorno alle tre e mezza della notte tra mercoledì e giovedì scorso, uno dei locali del corso Vittorio Emanuele, nel cuore della città di Porto Torres.

Nessun gesto fulmineo ma, con tranquillità, il ladro ha trovato facile accesso forzando il cancello e poi la porta d’ingresso. Si è introdotto con in mano un secchio che ha riempito di alcolici e bibite, poi si è avvicinato alla cassa e ha trafugato il fondo cassa, un centinaio di euro, e mentre riempiva il contenitore di bottiglie si è concesso alcune pause per consumare alcolici, prima di darsi alla fuga. Scene riprese dalle telecamere interne del locale, immagini al vaglio della polizia del posto fisso di Porto Torres che ha avviato le indagini.

La sorpresa per il gestore, la mattina successiva. «Ho scoperto tutto quando all’apertura del bar, una delle dipendenti mi ha allarmato riferendomi che era stato portato via l’incasso – spiega il gestore Marco Serra – e successivamente ho denunciato l’episodio alla polizia». Il ladro seriale avrebbe “visitato” altri locali ed esercizi commerciali, vittime di furti, e secondo un primo identikit l’uomo sarebbe straniero.

«Dalle immagini delle telecamere ho riconosciuto quella persona che ha rubato ed ho provato tanta rabbia, per me che ho costruito il mio lavoro con tanti sacrifici e per coloro che, svolgendo il mio stesso mestiere, sanno quanto sia dura portare avanti un’attività», sottolinea il gestore. «Prima di denunciare quanto accaduto ho riflettuto per qualche giorno, poi ho capito l’importanza di segnalare questi episodi a tutela delle persone che lavorano dietro un banco, soprattutto quelle più indifese che, di fronte ad una situazione di pericolo, non sarebbero in grado di difendersi: ritengo che denunciare significa proteggere soprattutto le persone più fragili».

© Riproduzione riservata