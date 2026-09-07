In Sardegna il prezzo dei carburanti ancora sopra la media nazionale.

Secondo i dati del ministero delle Imprese e del Made in Italy, riferiti a lunedì 7 settembre, il costo del gasolio self nell’Isola è di 2,177 euro al litro, contro i 2,165 euro al litro medi della rete stradale nazionale.

Più cara rispetto al resto del Paese anche la benzina, sempre in modalità self service: 2,066 euro al litro in Sardegna, contro i 2,054 euro al litro della media nazionale.

Come è noto, il taglio delle accise prorogato dal Governo a fine agosto scade il prossimo 10 settembre e, in assenza di nuovi provvedimenti, le associazioni dei consumatori temono ulteriori rincari.

Il Governo, intanto, prepara nuovi provvedimenti. L’ipotesi è quella di sconti basati sul reddito. «Dobbiamo fare delle misure più mirate, perché non possiamo continuare a spendere soldi per chi non ne ha bisogno e viene a fare benzina dalla Francia», la posizione della premier Giorgia Meloni. Ma per gli aiuti «mirati» bisognerà a quanto pare aspettare almeno sino a fine mese. «Gli uffici stanno lavorando per trovare una soluzione», ha detto il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin.

(Unioneonline)

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