Il 12 settembre si svolgerà “Cheremule corre”, manifestazione organizzata per il secondo anno di fila nel centro del Meilogu dall’associazione Trail & Road Runners Asd, affiliata al comitato territoriale Uisp di Sassari, con il patrocinio del Comune di Cheremule e la collaborazione di Asd Cheremule. Dopo il successo della prima edizione, svoltasi a marzo 2025, Cheremule si trasforma ancora una volta in un circuito a cielo aperto in una coinvolgente corsa tra sport e divertimento.

La gara podistica si svolgerà su un percorso interamente asfaltato nel centro abitato di Cheremule di 2 km da ripetersi quattro volte per gli atleti agonisti e due volte per i partecipanti all’attività ludico motoria. Alla gara competitiva possono partecipare tutti gli atleti in regola con le certificazioni medico sportive per l’attività agonistica (specifica Atletica Leggera) e con il tesseramento Uisp. In funzione della convenzione in essere potranno partecipare anche gli atleti con tesseramento Fidal o Runcard. È ammessa anche la partecipazione agli atleti non tesserati purché in possesso di regolare certificato medico sportivo. È prevista anche una passeggiata ludico motoria aperta a tutti sulla distanza di circa 4 chilometri.

L'evento, nato dalla volontà dell’Amministrazione comunale di Cheremule, si propone di unire sport e divertimento, coinvolgendo partecipanti di tutte le età. La manifestazione prevede un percorso affascinante che si snoda tra le bellezze del centro storico e della pineta del monte Cuccuruddu, permettendo ai partecipanti di scoprire paesaggi mozzafiato e il calore della comunità locale. Gli atleti potranno sfidarsi in una gara di corsa, mentre le famiglie e i partecipanti più giovani potranno godere dell’attività ludico motoria, un’opportunità per divertirsi insieme in un’atmosfera festosa.

L’evento sarà accompagnato da attività collaterali, dalla cena presso il salone parrocchiale e intrattenimenti, creando un’atmosfera di festa che coinvolgerà tutti i presenti. Prima della cena, intorno alle 20.30, si terrà anche la presentazione ufficiale della squadra dell'Asd Cheremule per la stagione 2026-2027, che si appresta ad affrontare il campionato provinciale di calcio a 11 CSI. Il 12 alle 17.30, come da programma, è previsto il ritrovo giurie e atleti; consegna pettorali gara in prossimità della partenza in piazza Parrocchia e alle 19 la partenza della gara competitiva e della passeggiata ludico motoria. A seguire premiazioni e pranzo presso il salone parrocchiale. Le iscrizioni per la gara competitiva si chiuderanno inderogabilmente il 9 settembre.

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