Si intitola “Perdifiato” lo spettacolo teatrale, portato in scena dall’attore Michele Vargiu, sulla storia dell’unica donna a correre il Giro d’Italia, in programma a Sorso, venerdì 11 settembre alle 20.30, presso il Palazzo Baronale.

Dopo cinque anni di repliche in tutta Italia, arriva anche a Sorso lo show avvincente e appassionato come una corsa in bicicletta. È la storia di Alfonsina Strada, ciclista emiliana e caparbia, unica donna a correre il giro d'Italia nel 1924 al grido di «Vi farò vedere io se le donne non sono in grado di pedalare come gli uomini!».

Uno spettacolo energico, una narrazione serrata ed emozionante, selezionata per due anni di seguito all'interno del "Giro d'Italia" e che da anni gira per i teatri di tutta Italia. Michele Vargiu si muove sul palco con una mimica travolgente e interpretando diversi personaggi che ruotano attorno Alfonsina Strada, un monologo diretto dalla regista Laura Garau. Un racconto per tutti, dove sorridere ed emozionarsi.

Lo spettacolo è vincitore del Catania International Fringe Festival 23 - Miglior Attore, Miglior Soggetto. L’ingresso è gratuito.

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