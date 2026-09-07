Doppio soccorso aereo per un velivolo dell'Aeronautica Militare, impegnato nel pomeriggio di oggi per due voli-emergenza a favore di due piccoli pazienti in gravi condizioni ed in imminente pericolo di vita. Il primo intervento, un volo sanitario urgente effettuato con un velivolo G650 del 31° Stormo di Ciampino, su richiesta della Prefettura di Sassari, si è concluso intorno alle 16. Il velivolo è decollato dall'aeroporto di Alghero per trasferire rapidamente una bambina di 2 mesi, partita alle 15 dall'Aou di Sassari e diretta allo scalo di Torino Caselle per il successivo ricovero presso l'Ospedale Maria Vittoria di Torino. La piccola paziente ha viaggiato a bordo assistita da un'equipe medica specializzata.

Il secondo intervento salvavita, effettuato dallo stesso velivolo del 31° Stormo sulla tratta inversa su richiesta della Prefettura di Torino, si è concluso intorno alle 18 di oggi. Il G650 è decollato alle ore 17 dall'aeroporto di Torino Caselle per trasportare d'urgenza un bambino di 9 mesi verso la struttura ospedaliera sarda di destinazione, garantendo il tempestivo ricovero in totale sicurezza. Entrambe le missioni, autorizzate così come accade per questo genere di attività di pubblica utilità dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - l'organo che gestisce e coordina le attività della flotta dei velivoli di Stato - sono state disposte dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea di Milano.

(Unioneonline)

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