Il Comune di Cheremule punta sulla cultura e sulla valorizzazione del proprio patrimonio archeologico con un contributo di 18mila euro destinato all’evento in programma il 6 settembre 2026 alle domus de janas di Museddu. La giunta comunale, con la deliberazione del 27 agosto (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it), ha accolto la richiesta dell’associazione Enti locali per attività culturali e spettacolo, destinando le risorse alla realizzazione dell’iniziativa dal titolo “Conversazioni tra arte, letteratura e archeologia per la valorizzazione del territorio di Cheremule”.

L’appuntamento nasce con l’obiettivo di promuovere e far conoscere il patrimonio storico e culturale del paese, coinvolgendo la comunità e creando un’occasione di incontro attorno ai temi dell’arte, della letteratura e dell’archeologia. Particolare attenzione sarà dedicata alla necropoli di Museddu e al parco dei Petroglifi di Cheremule, siti che rappresentano importanti testimonianze della preistoria sarda. La scelta di organizzare l’evento in questo contesto assume inoltre un significato particolare alla luce dell’inserimento delle Domus de Janas nella lista del Patrimonio Mondiale Unesco.

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