Chiusa l’inchiesta sulla morte di William Manca a Sassari. L’avviso di conclusione indagini è stato recapitato a due persone accusate di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti e psicotrope, omicidio colposo e occultamento di cadavere.

Gli avvisi sono stati notificati venerdì scorso a due sassaresi, al termine di una lunga indagine iniziata nel settembre 2025, quando il corpo del 46enne fu trovato in località Pian de Sorres, vicino alla strada provinciale 56.

Il cadavere era in avanzato stato di decomposizione, nascosto in mezzo ai cespugli, dopo giorni di ricerche di cui si erano occupati i militari dell’Arma insieme ai vigili del Fuoco di Sassari. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri uno degli indagati avrebbe ceduto eroina a Manca e l’uomo, dopo aver consumato durante la serata del 6 settembre 2025 bevande alcoliche, aveva accusato un grave malore, finendo in stato di incoscienza.

Nonostante questo l’altro indagato non avrebbe richiesto alcun soccorso del 118 né si sarebbe adoperato per accertarsi delle condizioni di salute di Manca, omettendo di soccorrerlo fino al decesso. Il cadavere sarebbe stato poi abbandonato in un campo incolto dove è stato ritrovato nei giorni successivi.

Le risultanze investigative sono state pertanto consegnate alla Procura della Repubblica di Sassari che, valutata la gravità dei fatti, ha emesso l’avviso di conclusione delle indagini preliminari.

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