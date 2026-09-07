Quattro giorni di eventi, tra riti religiosi, tradizione e cultura. La comunità di Ittiri si prepara a celebrare la festa di Nostra Signora di Coros, una delle manifestazioni più sentite e attese dal paese.

La festa, organizzata dall’associazione Ippica Ittirese in collaborazione con la parrocchia San Pietro in vincoli, si terrà nelle giornate del 7, 8, 12 e 16 settembre. Il programma prevede i vespri solenni e la Santa messa a partire da questa sera. Domani, martedì 8 settembre alle 4.30 del mattino, il pellegrinaggio verso il Santuario di Coros e nel pomeriggio alle 19.30 il ritorno in processione con le auto verso Ittiri.

È prevista la Novena tutti i giorni sino dalle ore 7 alle 19 presso la chiesa di Coros. Sabato 12 settembre alle 17.30 il Rosario, la Santa messa e la processione lungo le vie del paese, mentre il 16 settembre dopo la Santa messa, il pellegrinaggio per accompagnare il rientro della Madonna in fiaccolata. Le serate si concluderanno con musica e spettacoli. A supporto della manifestazione, patrocinata dal Comune di Ittiri, le associazioni locali, la Protezione Civile Ittiri e la Compagnia Barracellare che hanno contribuito a garantire la sicurezza.

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