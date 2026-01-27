Iniziata la riqualificazione di via Ciriaco Carru a Sassari. Consegnato il cantiere all’impresa incaricata di eseguire i lavori, l'intervento prevede la fresatura del piano viabile e la nuova bitumatura.

È il settore Infrastrutture per la mobilità e Traffico a gestire l'opera, inclusa tra quelle finanziate dall’accordo quadro 2020/2021, e che ha in programma anche l'installazione di nuove griglie per la regimentazione delle acque superficiali.

«Siamo felici di dare il via ai lavori di manutenzione stradale in via Carru - riferisce l'assessore Massimo Rizzu - una risposta concreta alle tante richieste di commercianti e residenti che da anni non vedevano nessun intervento di manutenzione. Per questo ringrazio il sindaco Mascia e il settore Infrastrutture».

