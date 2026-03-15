Stintino sale di livello nella tutela dell’ambiente e conquista la seconda tartaruga Plastic free. Un risultato che premia l’amministrazione comunale e la comunità impegnata nelle diverse iniziative di pulizia e decoro del litorale e delle campagne.

Dopo il risultato ottenuto nel 2025, Stintino non si ferma e quest'anno fa un passo in avanti diventando ufficialmente Comune Plastic Free 2026 conquistando il secondo livello con 2 tartarughe su tre. Un traguardo che certifica la crescita dell’impegno per la tutela del territorio, merito di una sinergia tra Maria Luisa Vallebella, referente Plastic Free e coordinatrice delle attività, l’assessore all’Ambiente, Enrico Scano, e alla sindaca Rita Vallebella che ha guidato con il Comune verso il prestigioso riconoscimento nazionale.

A ritirare il premio con la squadra era presente l‘assessora all’Agricoltura e verde pubblico Mara Sanna. «Questo riconoscimento è dedicato a tutti i cittadini, ai volontari e a chi ama Stintino- ha detto la sindaca Rita Vallebella- così il nostro impegno splende ancora di più, perché ricevere la seconda tartaruga è uno stimolo a fare ancora di più per il nostro mare e le nostre coste. Oggi Stintino brilla tra i comuni più virtuosi d'Italia».

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