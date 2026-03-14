L’iniziativa “La chiacchiera libera” ha fatto tappa alla Rsa per anziani San Pantaleo, con un incontro dedicato ai racconti e alla memoria legati alle tradizioni pasquali, che ha coinvolto gli ospiti della struttura.

Nel laboratorio “La chiacchiera libera” del Centro di aggregazione sociale del Comune di Sorso si svolgono attività dedicate al sostegno dell’invecchiamento attivo. Il programma, proposto dalla coordinatrice Manuela Tirotto, è stato sviluppato in questi anni insieme alle partecipanti, si basa sull’ascolto attivo, e propone esercizi volti a potenziare la consapevolezza di sé, rafforzare le risorse interiori, affrontare temi della vita quotidiana e favorire momenti e attività di condivisione e scoperta.

L’obiettivo è promuovere la crescita personale, il benessere delle partecipanti e contrastare l’isolamento sociale.

«Il laboratorio con gli ospiti della Rsa è stato un momento dall' impatto emotivo profondo - afferma l'assessore alle Politiche sociali e Pari opportunità Serena Camboni - osservare come la condivisione di qualche ora a chiacchierare e ricordare possa essere stata una boccata d’ ossigeno e motivo di sorriso per persone fragili fa riflettere».

«La narrazione del vissuto - aggiunge la coordinatrice Manuela Tirotto - non è soltanto un modo per trasmettere informazioni o tradizioni ma serve a rafforzare i legami sociali e favorire il benessere emotivo».

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