Si innalza la qualità degli stalloni proposti dall'Asvi Sardegna, l'Agenzia per lo sviluppo e valorizzazione ippica. Giudizi lusinghieri per la presentazione di 16 stalloni tenutasi per la quinta volta nel Centro di Riproduzione equina di Su Padru-Ozieri, che conferma di essere la struttura di maggior rilievo in Italia per numeri e offerta di riproduttori delle varie razze.

Circa 500 persone presenti tra allevatori, istruttori, proprietari e appassionati si sono radunate per quello che è l'evento più atteso dell'apertura della Campagna di fecondazione equina 2026.

Presenti per un saluto il sindaco di Ozieri Marco Peralta e Paolo Ledda, segretario particolare dell'assessorato all'Agricoltura che ha portato i saluti anche da parte dell'assessore Francesco Agus. Il direttore generale dell'Asvi Sardegna Raffaele Cherchi ha ringraziato i suoi collaboratori: in primis il dott. Marco Piras direttore del servizio tecnico e il dott. Andrea Taras direttore del Centro di riproduzione. Ha quindi introdotto la giornata e sottolineato: «L'offerta di riproduttori è particolarmente innovativa e diversificata: oltre ad alcuni stalloni già noti ed affermati, si possono anche ammirare alcune novità che stanno ad indicare che gli obiettivi selettivi si raggiungono più rapidamente se viaggiano sulle gambe delle nuove generazioni, ovvero su quelle di riproduttori provenienti da famiglie performanti confermate, nelle cui genetiche, in riferimento alle varie discipline il fenomeno performance è consolidato e gode della caratteristica della ripetibilità affidando poi alle nostre valutazioni razionali, ma anche al nostro istinto ed al corretto utilizzo uno straordinario valore predittivo che memore del passato guarda verso il futuro. In questo senso il valore identitario della produzione equina della Sardegna mira ad adeguarsi ai mercati contemporanei senza scordare l’importante lascito di chi ci ha preceduto».

Prima della presentazione stalloni è stato ricordato l'allevatore Santino Sanna, appena scomparso.

Per gli stalloni della linea Sport ha aperto le presentazioni il grigio belga Ugo de Vy Z i cui primi prodotti stanno impressionando gli addetti ai lavori. Prima novità di quest'anno il sella francese Longchamp de Hus, seguito dall'olandese Dakar VDL, imponente grigio alto un metro e 74 al garrese. Gli holsteiner tedeschi Cierano e Dalton hanno preceduto l'anglo arabo O Tue, figlio del fuoriclasse Piradin, quindi altri due anglo arabo, ma francesi, Vasnupied de Jonkiere e Potter Du Manaou. La presentazione della linea galoppo è stata aperta dal formidabile anglo arabo a fondo inglese De Tzaramonte che in carriera ha vinto 11 corse su 12 piazzandosi secondo nell'unica volta che non ha vinto. Appresso l'anglo arabo francese Paban de France e il purosangue inglese Lethal Force, irlandese di nascita, a differenza dello statunitense War Command. Nato in Gran Bretagna il purosangue arabo Lahoob è figlio di Amer che ha rivoluzionato la storia mondiale del purosangue arabo, producendo oltre 130 campioni. Dagli Usa arriva il purosangue arabo TM Junior Johnson. In chiusura due anglo arabo: il francese Frisson du Pecos figlio di Hasa che ha prodotto numerosi performer nelle piste francesi e Bosardo, che nonostante sia a fondo arabo ha dato spesso del filo da torcere ai mezzosangue a fondo inglese e i suoi figli hanno già mostrato il proprio valore sia nelle piste francesi che in quelle isolane: Fastidio da Clodia AA ha vinto il Gran Premio dell'Anglo Arabo a Chilivani, arrivando poi alle spalle del fratello Boatoromano AA nel 67°Gran Premio Sardo.

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