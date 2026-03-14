Si è svolta oggi nella località La Muddizza di Valledoria la cerimonia di inaugurazione del campo sportivo recentemente riqualificato e intitolato a Pinuccio Lepori, figura di spicco nella comunità locale.

L’intitolazione, proposta dal Comitato di La Muddizza per rendere omaggio al suo impegno sul territorio è stata accolta con entusiasmo dall’Amministrazione comunale l, guidata dal sindaco Marco Muretti, che ha concretizzato il riconoscimento.

Il progetto di riqualificazione dell’impianto sportivo di La Muddizza, voluto e realizzato da questa amministrazione con un investimento di 600 mila euro, è stato attuato con diversi interventi, quali nuovo manto in erba sintetica, nuova recinzione e reti parapalloni, potenziamento dell’illuminazione, installazione nuove panchine, ristrutturazione e impermeabilizzazione delle tribune, integrazione dell'arredo spogliatoi, sistemazione dei servizi igienici e degli impianti fognari, accessi dedicati ad ambulanze e persone con disabilità. Una giornata di festa condivisa con il primo cittadino e con i familiari, il parroco Don Pietro, il comitato promotore, le associazioni locali e tutta la popolazione.

© Riproduzione riservata