«State facendo un grande lavoro». Così si è rivolto, oggi a Sassari, il presidente nazionale della Croce Rossa, Rosario Valastro, ai volontari dell’associazione umanitaria del capoluogo turritano. Lo ha fatto nel corso della visita nell’isola che, nella tappa sassarese, si è arricchita con una imminente novità. Il comitato Croce Rossa di Sassari, presieduta da Michele Delogu, sta infatti per cambiare base trasferendosi, da quella storica di Corso Vico, riferimento per decenni della comunità, alla zona industriale di Predda Niedda.

«Un comitato Cri laborioso», afferma in questo senso Valastro, «in evoluzione, con tanta voglia di crescere, formato da volontarie e volontari umili e determinati, capaci anche di acquistare una nuova sede».

Dopo la visita allo spazio che sta per essere lasciato, il presidente, accompagnato dal presidente regionale Cri Sergio Piredda, ha voluto vedere la nuova struttura, pronta a divenire il fulcro operativo del Comitato. Qui ha incontrato i volontari, le Infermiere Volontarie e i componenti del Corpo Militare della Croce Rossa, confrontandosi con loro sul lavoro quotidiano svolto sul territorio e sulle prospettive future dell’Associazione. «L’attenzione alle dinamiche sociali è alta», continua, «così come la presenza di nuove forze che aiuteranno sempre meglio a leggere i bisogni della comunità».

Durante l’incontro il presidente Delogu ha regalato a Valastro una miniatura del Candeliere dei Calzolai, simbolo storico e identitario di Sassari, come segno di accoglienza e riconoscenza. Emblema anche di quel pezzo di città che l’associazione sta per salutare, fatto che spinge a fare una riflessione. Perché, una volta concluso lo spostamento, Sassari Vecchia non potrà più contare su una copertura diretta per i servizi sociali e per l’emergenza-urgenza 118, oggi garantiti dalla presenza della sede di Corso Vico. Il Comitato vuole in ogni caso affrontare il problema, insieme alle istituzioni locali, per trovare soluzioni che garantiscano continuità e prossimità ai cittadini più vulnerabili.

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