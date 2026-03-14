Il Comune di Porto Torres ha impugnato davanti al Consiglio di Stato l’ordinanza del Tribunale amministrativo del Lazio – terza sezione -, pronunciata a favore della realizzazione di un impianto fotovoltaico con potenza di picco di 5951,40 kwp, completo di tutte le opere accessorie, proposto dalla società Lazio Green 3 srl. L’azienda aveva chiesto l’annullamento del secondo provvedimento unico Suape in cui si esprimeva il parere negativo alla costruzione dell’impianto. Il Comune, tramite l’Ufficio Tecnico-Urbanistica aveva negato l’autorizzazione, dichiarata inammissibile anche dalla Regione Sardegna. Una decisione contro la quale la società proponente aveva presentato ricorso al Tar del Lazio, il quale l’11 febbraio scorso si era pronunciato a favore, accogliendo l’istanza cautelare di Lazio Green e fissando l’udienza per la trattazione del merito il 13 maggio prossimo. L’Ente ha impugnato l’ordinanza del Tribunale davanti al Consiglio di Stato, con incarico conferito all’avvocato Fabrizio Bionda per la tutela degli interessi dell’amministrazione comunale.

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