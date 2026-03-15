Ancora un forte ritardo, questa volta di circa 8 ore, per la nave Moby Wonder, partita sabato sera da Porto Torres e arrivata nel pomeriggio di oggi alle 15, nello scalo dì Genova. Il guasto meccanico riscontrato venerdì scorso sul traghetto impegnato sulla linea Genova- Porto Torres, ha costretto la compagnia ad annullare due corse lasciando privo di collegamenti lo scalo turritano verso il porto ligure.

Questa sera, infatti, per il perdurare del problema tecnico, il traghetto Moby non partirà dallo scalo di Genova, e i passeggeri verranno riprotetti sul traghetto Livorno-Olbia, con partenza stasera alle 22. Lunedì 16 la nave mollerà gli ormeggi da Olbia per dirigersi a Livorno. Le proteste dei passeggeri non si sono fatte attendere. Nella traversata da Genova a Porto Torres i ritardi avevano superato le tre ore che, sommate a quelle di partenza, hanno raggiunto le sette ore. Anche questa mattina alcuni viaggiatori hanno lamentato disagi a causa della lenta velocità del traghetto, arrivato otto ore dopo l'orario previsto. La Capitaneria di Porto di Genova effettuerà un controllo per verificare l'origine del guasto meccanico. Da martedì 17 marzo la situazione tornerà alla normalità.

© Riproduzione riservata