Al via il servizio dello sportello linguistico “Limba de Vida”, attivo presso la biblioteca comunale di Ossi. Lo sportello fa parte del progetto sovracomunale per la tutela e la valorizzazione della lingua sarda che coinvolge diversi comuni del territorio e vede Ossi come comune capofila. Le attività comprendono la traduzione in lingua sarda degli atti amministrativi e la promozione di iniziative dedicate alla lingua e alla cultura della Sardegna. Un progetto finanziato dalla Regione Sardegna con il coordinamento scientifico curato dall’Istituto di Studi e Ricerche Camillo Bellieni. Il servizio è operativo in biblioteca tutti i giovedì mattina dalle 9.30 alle 13. A Ploaghe i corsi gratuiti di lingua e cultura sarda di livello intermeA2 avranno inizio dal 23 marzo, un percorso dedicato all'approfondimento dello studio delle norme ortografiche della lettura, ascolto, traduzione e conversazione. Tra i Comuni coinvolti nel progetto anche Cargeghe, Martis, Laerru, Uri e Usini.

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