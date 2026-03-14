Il sindaco di Ossi, Pasquale Lubinu, ha firmato ufficialmente l’atto per il passaggio di proprietà di un’area verde adiacente alla chiesa di Santa Vittoria al Comune.

Dopo la delibera del Consiglio Comunale nel 2023 e dopo un lungo iter burocratico, l’area è adesso diventata comunale così come quella acquisita precedentemente.

Ampliare l’area verde attorno alla chiesa è una scelta significativa perché da un lato tutela l’antica chiesa, dall’altro consente di avere sia una grande area verde sia un paio di metri per poter allargare la strada per cui la società Roncello capital Srl ha già incaricato un tecnico della progettazione della viabilità perimetrale dello stadio comunale.

Si tratta di circa 1.800 metri quadri, uno spazio di grandi dimensioni che permetterà di migliorare la circolazione stradale attraverso l’allargamento della carreggiata, con interventi di rigenerazione urbana e gli spazi dedicati al verde pubblico. Un’area destinata a cambiare volto, rendendo più bella la stessa chiesa, e a diventare fruibile e frequentabile dai residenti, bambini e adulti nel tempo libero.

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