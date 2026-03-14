Quattro ore di ritardo alla partenza da Genova, e tre ore all’arrivo nello scalo marittimo di Porto Torres, hanno scatenato la protesta dei passeggeri della nave Moby Wonder, che ha toccato la banchina del molo di Ponente alle 11.15 invece che alle 8 come previsto. Un disservizio motivato da un problema tecnico che si aggiunge ai disagi subiti dai viaggiatori nelle diverse traversate della stagione. «Alle 20.30 eravamo fermi nel porto di Genova e non sapevamo se la nave sarebbe partita”, racconta un passeggero di Porto Torres. “Non ci hanno informato subito ma abbiamo dovuto attendere due ore e mezzo prima della comunicazione ufficiale in cui ci dicevano che c’era un guasto tecnico che dovevano risolvere». L’operazione per la messa in sicurezza, probabilmente del portellone, ha richiesto oltre due ore di lavoro, e questo quando a bordo centinaia di passeggeri alcuni con auto al seguito erano stati già imbarcati. Soltanto a mezzanotte e mezzo il traghetto della compagnia Moby ha mollato gli ormeggi accumulando un ritardo di 4 ore che non è stata in grado di recuperare durante la traversata. L’approdo nello scalo turritano è avvenuto con ulteriore ritardo di tre ore.

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