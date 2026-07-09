Il Forte della Maddalena si prepara a una nuova fase di rilancio. Grazie a un finanziamento di 1,2 milioni di euro ottenuto attraverso il programma regionale "Itinerario delle sette Città Regie della Sardegna", il complesso storico, comprensivo della Torre di Garibaldi, sarà interessato da un intervento di completamento della riqualificazione con l'obiettivo di trasformarlo sempre più in uno spazio dedicato a eventi culturali e di prestigio.

La novità emerge dal primo aggiornamento del Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2026-2028, approvato dalla Giunta comunale di Alghero su proposta dell'assessore ai Lavori pubblici Francesco Marinaro.

L'aggiornamento introduce circa 13 milioni di euro di nuovi investimenti, portando il valore complessivo del programma a oltre 46 milioni di euro. «Lavoriamo sulla concretezza e guardiamo ai risultati per la città», afferma il sindaco Raimondo Cacciotto.

«Dalla rigenerazione urbana al recupero dei siti storici, passando per l'ambiente e gli impianti sportivi, abbiamo davanti un programma serio e ambizioso che vogliamo realizzare coinvolgendo tutta la comunità».

Tra gli interventi previsti nel 2026, oltre al Forte della Maddalena, figurano la riqualificazione del Nuraghe Palmavera (619 mila euro), il recupero dei Bastioni Magellano e Sant'Elmo (800 mila euro), il restauro della Torre della Polveriera (250 mila euro) e la sistemazione del giardino della scuola La Pedrera (225 mila euro). Per il 2027 sono programmati il restauro del Palazzo Civico di via Columbano (1,885 milioni di euro), anch'esso finanziato nell'ambito delle Città Regie, e il riordino di pavimentazioni, impianti, arredi e servizi portuali per 2 milioni di euro. La terza annualità, il 2028, comprende invece il più consistente investimento previsto dal piano: 6 milioni di euro destinati alle opere di difesa costiera della rada di Alghero, con la ricostruzione della spiaggia e la sistemazione delle scogliere di Punta del Paru, nel tratto tra Maria Pia e Fertilia. «Stiamo portando avanti opere strategiche, reperendo nuove risorse e progettando ulteriori interventi, - sottolinea l'assessore Marinaro - i risultati stanno progressivamente prendendo forma e gli affidamenti dei lavori si stanno susseguendo grazie al lavoro degli uffici e alla programmazione avviata dall'amministrazione».

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