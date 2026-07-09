Era nell'aria da mesi e alla fine è successo. L'assessora alle Politiche e servizi di coesione sociale e alle Pari opportunità del Comune di Sassari, Lalla Careddu, ha dato le dimissioni dalla giunta nella giornata di oggi.

«Una scelta dettata esclusivamente da motivazioni personali, che nulla tolgono all’amicizia che mi lega al sindaco, né alla stima nei suoi confronti e alla fiducia che l’amministrazione guidata da lui saprà proseguire il gravoso ed entusiasmante impegno di cambiamento che abbiamo intrapreso in questi primi due anni di mandato», ha precisato l’assessora.

Il sindaco, Giuseppe Mascia, ha ringraziato Lalla Careddu per il lavoro svolto «con grande dedizione e con grande sensibilità, doti fondamentali per affrontare i problemi e le necessità connesse a un ruolo delicato come quello di assessora alle Politiche e servizi di coesione sociale e alle Pari opportunità». E si è congratulato con lei «per i risultati ottenuti in questi due anni in cui si è spesa con entusiasmo e grande energia, contribuendo concretamente alla realizzazione di progetti destinati agli anziani, alle famiglie, alle persone in difficoltà economica e alle fasce più deboli della nostra comunità».

Dietro l'addio di Careddu potrebbero esserci ragioni legate all'appartenenza politica, i Progressisti, e ai cambiamenti avvenuti dopo l'addio al partito dell'ex assessore regionale Gianfranco Satta. Adesso si parla di un altro componente progressista per la sostituzione e, tra i nomi, ci sarebbero quelli delle figure di punta del partito e, tra queste, anche Tania Decortes, avvocato e vicecoordinatrice provinciale del partito.



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