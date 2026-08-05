il rogo
05 agosto 2026 alle 07:17
Sassari, veranda in fiamme: una persona intossicata dal fumoAllarme a Li Punti. Sul posto i vigili del fuoco che hanno impedito che l’incendio si propagasse a tutto l’appartamento
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A fuoco una veranda, ieri alle 20.30 circa, a Sassari.
I vigili del fuoco sono intervenuti, col supporto di un'autoscala, in via Busonera a Li Punti, impedendo che il fuoco si propagasse a tutto l'appartamento.
Una persona è rimasta intossicata mentre cercava di spegnere l’incendio con un estintore ed è stata trasportata al pronto soccorso con un'ambulanza del 118. Le cause del rogo sono in corso di accertamento.
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