Il Brotzu rimane senza aria condizionata, raffrescamento garantito solo nelle sale operatorie. La comunicazione è arrivata durante il pomeriggio rovente dalla direzione del presidio: stando a quanto fatto sapere la causa del disservizio è un «guasto a uno dei gruppi frigoriferi a servizio del San Michele», ossia quello che per tutti è il Brotzu. La speranza è che in nottata il problema possa essere risolto.

«La capacità di produzione di acqua refrigerata risulta attualmente ridotta e non sufficiente a garantire il normale raffrescamento dell’intero presidio» si legge nella nota, «il servizio tecnico, con il supporto della Ditta affidataria del contratto di manutenzione, è già impegnato con la massima urgenza nelle attività di diagnosi e ripristino del gruppo frigorifero interessato, al fine di ristabilire nel più breve tempo possibile le condizioni ottimali di funzionamento dell’impianto».

Per garantire la continuità del raffrescamento nelle aree a maggiore criticità assistenziale, «l'area tecnica ha comunicato che si è reso necessario procedere temporaneamente alla disattivazione della linea di alimentazione dei fan coil dell’edificio, riservando la produzione di acqua refrigerata ai blocchi operatori in attività e agli altri ambienti prioritari».

Salvo imprevisti, si legge ancora, «il riavvio del sistema è previsto indicativamente intorno alle ore 24 della giornata odierna».

A disposizione, viene ricordato, ci sono i ventilatori che erano stati comprati durante la precedente emergenza.

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