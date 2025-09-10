Ritrovato un cadavere nella strada vicinale di Ponti Pizzinnu a Sassari. Questo pomeriggio un passante ha trovato un corpo nell’area e ha subito allertato i carabinieri.

Il corpo è irriconoscibile, e senza segni di violenza, e per ora non è stato possibile risalire all’identità, per cui servirà l'intervento del medico legale.

La zona è compatibile con quella in cui è stato visto per l’ultima volta William Manca, il 45enne sassarese visto per l’ultima volta sabato scorso a Campanedda.

