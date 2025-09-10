È il cadavere di William Manca quello trovato nel pomeriggio nella strada vicinale di Ponti Pizzinnu da due passanti.

A darne conferma il fratello arrivato sul posto poco tempo dopo la scoperta. Il corpo del quarantacinquenne si presenta deteriorato, e non si conoscono ancora le cause della morte anche se, in apparenza, non ci sono segni di violenza sulla salma. Sarà l’autopsia a stabilire quanto accaduto.

William Manca era stato visto per l’ultima volta sabato scorso a Campanedda.

