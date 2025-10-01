Sassari, trovato un cadavere in via XXV aprileI resti sono di un uomo di nazionalità straniera: indagini sulle cause del decesso
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Trovato morto questa mattina a Sassari un uomo di nazionalità straniera in via XXV aprile a Sassari.
Sono stati gli agenti delle Volanti a scoprire il cadavere, in avanzato stato di decomposizione, e che stava lì dove sorgerà una delle frazioni del Centro Intermodale.
Molti senzatetto vi trovano da tempo da dormire, nonostante i numerosi sgomberi compiuti dalla polizia locale.
Da capire adesso le ragioni del decesso dell’uomo, la cui scomparsa è stata segnalata da una chiamata al 118.
A indagare su quanto avvenuto gli agenti della squadra Mobile.