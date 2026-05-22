Acqua di nuovo potabile nei quartieri Montigeddu, San Biagio e Salamagna, nel territorio comunale di Sennori. La società Abbanoa ha comunicato all’amministrazione comunale che gli esiti delle prove effettuate dal Laboratorio analisi sui campioni prelevati in data 21 maggio, mostrano la conformità dei valori verificati ai limiti ammessi dalle norme, pertanto è possibile la revoca del provvedimento di "divieto assoluto di utilizzo dell'acqua di rete come bevanda e per la preparazione di alimenti." Il parametro nitriti fuori norma, riscontrato ieri, avevano costretto il sindaco Nicola Sassu ad emettere un provvedimento per vietare l'utilizzo dell'acqua ai fini alimentari nei tre quartieri cittadini, limitandone l'uso per l'igiene personale, la pulizia domestica e al funzionamento degli impianti tecnologici. L'ordinanza precisava che la bollitura dell'acqua non eliminava i nitriti e pertanto non la rendeva potabile. Gli ultimi accertamenti dei laboratori accreditati di Abbanoa hanno fatto rilevare il rientro dei parametri e quindi la possibilità di uso potabile dell'acqua.

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