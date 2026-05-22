In occasione dei festeggiamenti legati alla Festha Manna di Porto Torres, il sindaco Massimo Mulas ha emanato due ordinanze sindacali n° 20 e n° 21 che dispongono, rispettivamente, l'autorizzazione in deroga al superamento dei limiti di emissione sonora e le prescrizioni di orario e di modalità di svolgimento degli intrattenimenti musicali e l'attivazione del Centro Operativo Comunale di Protezione civile.

Nelle quattro giornate del 22, 23, 24 e 25 maggio, sono previsti nella città turritana una serie di appuntamenti musicali, concerti, spettacoli e attività che comportano l’emissione di musica attraverso apparecchi di amplificazione, per cui è del tutto verosimile che i valori limite massimi di accettabilità del livello acustico vengano superati. Vista la necessità di consentire comunque, in via del tutto eccezionale, la deroga ai limiti del Piano di Classificazione Acustica vigente, l'ordinanza sindacale autorizza il superamento dei limiti di emissione sonora da venerdì 22 a lunedì 25 maggio entro gli orari indicati dal provvedimento.

L'ordinanza, infatti, impone di cessare rigorosamente la musica e le emissioni sonore sia all'interno, al chiuso e all'esterno dei locali privati e sia su area pubblica e di proprietà privata: venerdì 22 maggio entro l’una del giorno successivo, sabato 23 maggio entro le ore 2 del giorno successivo, domenica 24 maggio e lunedì 25 entro l’una del giorno successivo. Durante la processione di domenica 24 maggio, inoltre, nei pubblici esercizi, nelle attività commerciali autorizzate alla diffusione musicale e nei circoli privati in prossimità delle vie comprese nel percorso del corteo religioso al seguito dei simulacri dei Santi Martiri Turritani che partirà dal Parco di Balai alle 19 per arrivare alla Basilica di San Gavino alle 21, dovranno essere interrotti i piccoli intrattenimenti musicali e ogni forma di emissione o diffusione sonora.

Il provvedimento è finalizzato a garantire il rispetto delle sonorità tradizionali che accompagnano uno dei momenti più sentiti e partecipati della Festha Manna. In base all'ordinanza 21, il Centro operativo comunale di protezione civile, sarà operativo dalle ore 20 di venerdì 22 fino alle ore 8 di martedì 26 maggio. Il Coc sarà attivo nelle funzioni minime, con il compito di supportare il sindaco nella direzione e nel coordinamento di eventuali servizi di assistenza e soccorso alla popolazione e di qualsiasi intervento necessario a fronteggiare ogni eventualità legata allo svolgimento della manifestazione. La misura è legata al notevole afflusso di visitatori previsto in città, con un conseguente aumento della circolazione pedonale e veicolare nelle aree interessate dagli eventi.

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