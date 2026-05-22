I Riformatori Sardi riorganizzano la presenza ad Alghero e aprono una nuova fase politica in città. Questa mattina, nel corso di una conferenza stampa, è stata ufficializzata la nomina di Maria Vittoria Porcu a coordinatrice cittadina e l’adesione al partito della consigliera comunale Giovanna Caria (ex Forza Italia). All’incontro hanno partecipato il coordinatore regionale Aldo Salaris, Michele Cossa del direttivo regionale e Angela Desole, coordinatrice provinciale. Annunciati anche i vice coordinatori cittadini: Alessandro Balzani e Antonello Muroni. <Ad Alghero stiamo consolidando la nostra organizzazione sul territorio - ha dichiarato Salaris - con entusiasmo, serietà e la volontà di costruire un progetto credibile e duraturo>. Per il coordinatore regionale, l’ingresso di Caria rappresenta un passaggio importante perché porta i Riformatori anche in Consiglio comunale, rafforzando la coalizione di centrodestra in vista delle prossime sfide elettorali. <Ho scelto i Riformatori perché condivido un modo di fare politica pragmatico, concreto e legato al territorio, - ha detto Caria - il collegamento diretto con il Consiglio regionale può trasformare le istanze di Alghero in un lavoro politico costante>. Maria Vittoria Porcu guiderà il coordinamento cittadino con l’obiettivo di radicare il partito e aprirlo a nuove adesioni. <Vogliamo costruire da subito una squadra in vista delle prossime amministrative - ha affermato - con lavoro, serietà, metodo e spirito di squadra>.

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