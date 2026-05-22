Tamponamento tra due automobili nel pomeriggio sulla SS 729 in direzione Ozieri.

In fase di accertamento, a cura della polizia stradale, le cause dell’incidente che hanno portato al ferimento di quattro persone, di cui due in codice rosso.

I passeggeri delle macchine sono stati condotti dal 118 al pronto soccorso di Ozieri per le cure del caso.

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