Le voci della coralità sarda tornano a risuonare nella Cattedrale di Santa Maria per il secondo appuntamento di Estudi Polifònic 2026. Domenica 24 maggio, alle 20.30, il duomo di Alghero ospiterà il concerto della storica rassegna che celebra la sua 30esima edizione insieme ai cinquant’anni del Coro Polifonico Algherese.

Ad aprire la serata sarà proprio il coro algherese diretto dal maestro Ugo Spanu, seguito dalle esibizioni della Corale Luigi Canepa e della Corale Polifonica Santa Croce. La Luigi Canepa, fondata alla fine dell’Ottocento e ufficialmente costituita nel 1921, è una delle realtà corali più prestigiose della Sardegna, insignita dal Comune di Sassari della Medaglia d’oro e del Candeliere d’oro per il valore artistico e culturale.

La Santa Croce di Sorso, nata nel 2009 e diretta dal maestro Graziano Madrau, propone invece un repertorio che spazia dalla tradizione sarda alla polifonia classica e contemporanea, con riconoscimenti anche a livello internazionale. L’ingresso al concerto è libero. Estudi Polifònic è organizzato con il sostegno della Camera di Commercio di Sassari nell’ambito del programma Salude & Trigu, della Fondazione di Sardegna, della Fondazione Alghero, della Regione Sardegna e del Comune di Alghero.

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