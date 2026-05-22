Botta e risposta politico sul ritorno della Cardiologia dell’ospedale Civile di Alghero finalmente operativa H24, sette giorni su sette. Il consigliere regionale Valdo Di Nolfo, infatti, in una nota rivendica il risultato come uno degli obiettivi centrali del suo mandato per il rafforzamento della sanità algherese, sottolineando il lavoro di squadra con la direttrice del reparto Luisa Pais, la Asl e l’amministrazione comunale.

«Dopo tre anni la Cardiologia è tornata pienamente operativa», esulta Di Nolfo, annunciando anche l’arrivo di una nuova figura specializzata grazie a un concorso in corso. Dura la replica dell’ex presidente del Consiglio regionale Michele Pais, che contesta qualsiasi merito politico sull’estensione H24 del servizio.

Secondo Pais, il reparto reggerebbe esclusivamente grazie al sacrificio e all’abnegazione di medici e infermieri, senza alcun incremento reale dell’organico. Pais sottolinea come l’unica novità sia la disponibilità dell’Università di Sassari a garantire prestazioni aggiuntive e ricorda che gli interventi strutturali e tecnologici dell’ospedale sarebbero frutto della precedente programmazione regionale. Infine invita Di Nolfo a lavorare per destinare ad Alghero nuovi cardiologi specializzati, evitando propaganda e riconoscendo il lavoro del personale sanitario.

© Riproduzione riservata