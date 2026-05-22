Da oggi l’ex Casa del Caffè di via Cagliari 2 diventa il nuovo Punto Locale Eurodesk, uno spazio pensato per aiutare i giovani a guardare oltre i confini dell’isola e costruire esperienze di studio, lavoro, volontariato e formazione in tutta Europa.

Con questa adesione il Comune di Alghero entra ufficialmente nella rete nazionale italiana Eurodesk, il network promosso dalla Commissione Europea che facilita l’accesso alle opportunità di mobilità per l’apprendimento dedicate alle nuove generazioni. Lo sportello sarà aperto al pubblico negli orari previsti e anche su appuntamento, offrendo gratuitamente informazioni e orientamento sui programmi europei.

L’obiettivo è creare un punto di riferimento stabile per ragazze e ragazzi interessati a conoscere da vicino bandi, scambi culturali, Erasmus+, Corpo europeo di solidarietà, tirocini, esperienze di volontariato e opportunità professionali all’estero. Al taglio del nastro erano presenti, tra gli altri, il sindaco Raimondo Cacciotto e l’assessora alle Politiche giovanili Raffaella Sanna che ha annunciato, inoltre, la promozione ad Alghero della Carta Giovani Sardegna, il circuito gratuito dedicato ai ragazzi tra i 14 e i 30 anni che consente di accedere a convenzioni, sconti e opportunità dedicate.

Attraverso il nuovo Punto Locale Eurodesk, i giovani potranno ricevere supporto per orientarsi tra le diverse possibilità offerte dall’Unione Europea e acquisire strumenti utili per rafforzare il proprio percorso personale e professionale. La rete nazionale italiana Eurodesk, attiva dal 1999, conta oggi oltre 70 punti distribuiti in 17 regioni. Eurodesk è inoltre la rete ufficiale di informazione sui programmi Erasmus+ e Corpo europeo di solidarietà per il periodo 2021-2027 e opera in cooperazione con le Agenzie Nazionali Erasmus+ e con il Portale Europeo per i Giovani. Il nuovo spazio algherese punta inoltre a coinvolgere scuole, associazioni, enti e operatori interessati a sviluppare progettualità europee e iniziative dedicate alle nuove generazioni.

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