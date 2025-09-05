Sassari, travolta davanti al cimitero: una sessantenne in ospedaleÈ stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso del Santissima Annunziata
Investita stamattina a Sassari davanti al cimitero. È successo a una signora ultrasessantenne che stava attraversando intorno alle 11.30 sulle strisce pedonali in via Predda Niedda, poco distante dal centro commerciale Tanit.
La donna è stata subito soccorsa e trasportata in codice giallo dal 118 al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata. Avrebbe riportato diverse lesioni, ma le sue condizioni non destano preoccupazione.
Sul posto è intervenuta la polizia locale.