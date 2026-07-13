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13 luglio 2026 alle 12:20
Sassari, Tania Decortes è la nuova assessora ai Servizi socialiLa coordinatrice dei Progressisti entra in Giunta al posto di Lalla Careddu
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Tania Decortes è la nuova assessora alle Politiche, servizi di Coesione sociali e pari opportunità del Comune di Sassari.
Questa mattina, il sindaco Giuseppe Mascia, una volta ricevute le dimissioni ufficiali dell’ex assessora Lalla Careddu, ha nominato Decortes con le stesse deleghe.
La neo assessora, coordinatrice provinciale del Partito Progressista, è avvocata penalista e si occupa in prevalenza di procedimenti penali, procedimenti minorili e diritto di famiglia.
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