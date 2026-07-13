La polizia di Stato interviene a Sassari per restituire l’acqua a una ottantaduenne che ne era priva. È successo ieri quando la temperatura ha sfiorato anche i 40° e l’anziana si è trovata senza fornitura idrica a causa di un guasto all’autoclave.

La donna, che vive sola, non potendo fare affidamento sull'aiuto di familiari o conoscenti, ha chiamato il 112 segnalando la criticità e spiegando di dover affrontare una visita medica, ma di essere incapace a provvedere alla propria igiene personale poiché dai rubinetti non fuoriusciva acqua. Ha chiesto quindi aiuto per poter recuperare manualmente dell'acqua dalla pompa sommersa e, tenendo conto delle condizioni della signora, il caldo estremo ed il concreto rischio che la permanenza senza acqua potesse compromettere in modo ulteriore il suo stato di salute, gli agenti delle Volanti hanno subito raggiunto l'abitazione.

Dopo aver aperto la botola di accesso al pozzo, gli operatori hanno individuato la causa del malfunzionamento, riconducibile al cavo elettrico collegato al galleggiante dell'impianto. Grazie al loro intervento sono stati in grado di rimetterla in moto, consentendo di nuovo l'erogazione dell'acqua attraverso le tubature dell'abitazione.

Gli agenti hanno poi recuperato dal vano del pozzo alcune bacinelle e un bidone di plastica, recuperando altra acqua, trasportandola fino alla toilette e lasciando una scorta sufficiente anche per i giorni successivi. L’anziana ha espresso la propria gratitudine agli operatori della polizia di Stato per la disponibilità, la professionalità e la sensibilità dimostrate.

© Riproduzione riservata