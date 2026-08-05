Inaugurata stamattina la piazza di San Donato a Sassari. Uno spazio ridato alla città, e al centro storico, grazie ai lavori da un milione e mezzo di euro, coi fondi Pnrr, andati di pari passo con la realizzazione dei sottoservizi idrici-fognari e del gas. Il progetto, ideato dalla precedente amministrazione Campus, e portato a compimento, con qualche variazione dell'attuale, targata Mascia, vede una pavimentazione in trachite e acciottolato, sedute, rastrelliere, e stalli per la sosta.

"I lavori sono iniziati nel maggio 2025 e conclusi nel giugno 2026 – dichiara Francesco Cherchi, architetto e rup del progetto - L'acciottolato, rinvenuto durante le fasi di demolizione, è stato recuperato".

"Si tratta di un punto nevralgico - dichiara il sindaco, Giuseppe Mascia - su cui è in corso una rigenerazione. Qui è tutto pronto per installare le telecamere e, a breve, inizierà un servizio di controllo notturno da parte della polizia locale". Affianco a lui, l'ex primo cittadino, Nanni Campus, che ha ricordato l'investimento massivo della sua giunta - 15 milioni su 31 del centro storico - proprio per la zona di San Donato. Il cantiere, coi fondi regionali da 1 milione e 245mila euro intanto prosegue con il rifacimento delle vie di accesso, da Archivolto Biddau fino a via Fontana. Dopodiché "restituiremo a vicoli, piazze e slarghi il pieno decoro – aggiunge Massimo Rizzu, assessore alle Infrastrutture della mobilità e Traffico– attraverso la ripavimentazione del dedalo viario che corre attorno alla chiesa e alla scuola di San Donato".

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