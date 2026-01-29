Sospesa la licenza per 15 giorni di un circolo privato a Sassari.

A motivare la misura della questura la scoperta nei giorni scorsi nel locale di dosi di sostanza stupefacente nascoste in diversi spazi, insieme a un bilancino di precisione e a materiale per il confezionamento.

Una perquisizione avvenuta dopo quella a carico di una persona trovata in possesso di hashish, marijuana e cocaina. Da quanto appurato dagli agenti della squadra mobile nel circolo lo spaccio avveniva con costanza, generando allarme tra i residenti della zona. Gli ulteriori controlli hanno permesso di verificare anche alcune violazioni di natura amministrativa. Per questi motivi il questore ha disposto la chiusura del locale come scritto per 15 giorni.

