D'Agostino sindaco-medico di Bonorva: trasferito nella Casa di ComunitàDa primo cittadino aveva indossato anche il camice bianco per dare una risposta ai mille e 800 pazienti che rischiavano di restare senza assistenza
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Aveva indossato il camice bianco nell’aprile dello scorso anno, una scelta spinta da un forte senso di responsabilità verso i suoi concittadini, rimasti senza assistenza dopo che due medici di base, marito e moglie, erano andati in pensione. Lo aveva fatto da sindaco di Bonorva, un incarico che ricopre ancora. Massimo D’Agostino prosegue nella sua doppia attività da medico di medicina generale e da primo cittadino del Comune bonorvese e da oggi, 3 agosto, sempre nel suo incarico provvisorio nell’ambito 2.1 del Distretto di Alghero, accoglierà i pazienti nei locali al piano terra della Casa di Comunità di Bonorva, in corso Vittorio Emanuele, una sede dove è stato trasferito, più vicina ai suoi pazienti.
L’ambulatorio rispetterà determinati orari a partire da lunedì, dalle 8.30 alle 11.30, e ancora martedì, giovedì e venerdì, dalle 15.30 alle 18.30. Da fascia tricolore aveva indossato anche il camice bianco per dare una risposta ai mille e 800 pazienti che rischiavano di restare senza assistenza e che si erano appellati al proprio sindaco.