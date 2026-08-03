Primo passo verso la messa a norma del mercato civico di Alghero. La Giunta guidata dal sindaco Raimondo Cacciotto ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica degli interventi da realizzare nell’edificio compreso tra le vie Sassari, Mazzini, Cagliari e Genova. Il progetto, proposto dall’assessore alle Opere pubbliche Francesco Marinaro, dispone di 500mila euro provenienti da due finanziamenti regionali del 2022 e del 2023. Il primo stralcio riguarda la sostituzione delle coperture e la modifica del sistema di raccolta e smaltimento delle acque piovane, più volte causa di disagi e infiltrazioni durante gli eventi meteorologici più intensi. È prevista la sostituzione della copertura della corte centrale, il potenziamento delle condotte discendenti e la realizzazione di un nuovo allaccio fognario in via Cagliari. Le acque raccolte dal tetto saranno così distribuite verso più punti della rete, riducendo il rischio di sovraccarichi e allagamenti.

«Interveniamo per restituire decoro, sicurezza e una migliore fruibilità, risolvendo criticità segnalate da tempo dagli operatori e dai cittadini», afferma il sindaco Cacciotto, sottolineando il valore sociale e identitario del mercato. Costruito agli inizi del Novecento dopo la demolizione del bastione di Montalbano, il mercato civico sorge tra la città murata e la prima espansione ottocentesca, lungo il tracciato delle antiche mura. «Contiamo di accelerare il procedimento per arrivare al progetto esecutivo, al bando e alla successiva assegnazione dei lavori», conclude l’assessore Marinaro.

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