Aveva indossato il camice bianco nell’aprile dello scorso anno, una scelta spinta da un forte senso di responsabilità verso i suoi concittadini, rimasti senza assistenza dopo che due medici di base, marito e moglie, erano andati in pensione. Lo aveva fatto da sindaco di Bonorva, un incarico che ricopre ancora. Massimo D’Agostino prosegue nella sua doppia attività da medico di medicina generale e da primo cittadino del Comune bonorvese e da oggi, 3 agosto, sempre nel suo incarico provvisorio nell’ambito 2.1 del Distretto di Alghero, accoglierà i pazienti nei locali al piano terra della Casa di Comunità di Bonorva, in corso Vittorio Emanuele, una sede dove è stato trasferito, più vicina ai suoi pazienti.

L’ambulatorio rispetterà determinati orari a partire da lunedì, dalle 8.30 alle 11.30, e ancora martedì, giovedì e venerdì, dalle 15.30 alle 18.30. Da fascia tricolore aveva indossato anche il camice bianco per dare una risposta ai 1800 pazienti che rischiavano di restare senza assistenza e che si erano appellati al proprio sindaco.

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